ゴジラ1962(キンゴジ)エクスプラス 東宝30cmシリーズ ソフビ完成品 ...

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商品詳細
全高約31cm。ソフビ製塗装済み完成品。箱無し。右足爪の先にわずかに色ハゲがありますがおおむね美品と思います。(最後の写真参照)シッポは外してお送りしますのでドライヤー等で温め柔らかくしてはめてください。[ウルトラマン][特撮][少年リック]
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