未使用 dunhill ダンヒル レザー二つ折り財布 ネイビー 箱カード付き ...

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人気ブランド、ダンヒルからシックで高級感のあるレザー二つ折り財布です。県内ブランドショップにて展示品を購入しました。アイコニックなブランドロゴが特長的で、取り出したときの存在感があり、ファンには堪らないデザインとなっています。カードスロット、内側に多数のポケット等使い勝手の良さを備えています。インスタ等SNSでも映えます。クラフトマンシップ溢れるアイテムを是非お楽しみください。サイズ10.5×9.5厚さ約2未使用ですが、展示品を購入したので画像の通りスジや跡があります。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。