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商品詳細
人気ブランド、ダンヒルからシックで高級感のあるレザー二つ折り財布です。県内ブランドショップにて展示品を購入しました。アイコニックなブランドロゴが特長的で、取り出したときの存在感があり、ファンには堪らないデザインとなっています。カードスロット、内側に多数のポケット等使い勝手の良さを備えています。インスタ等SNSでも映えます。クラフトマンシップ溢れるアイテムを是非お楽しみください。サイズ10.5×9.5厚さ約2未使用ですが、展示品を購入したので画像の通りスジや跡があります。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/plaque35907.html
http://narcologia.ru/goods/peroration83615.html
http://narcologia.ru/goods/preference826438.html
未使用 dunhill ダンヒル レザー二つ折り財布 ネイビー 箱カード付き-
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未使用dunhill ダンヒル レザーラウンドジップ カドガン 箱カード付-
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財布 2つ折り財布 dunhill ネイビー イエローダンヒル | フリマアプリ ラクマ
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財布 2つ折り財布 dunhill ネイビー イエローダンヒル
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ダンヒル／Dunhill 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ダークブラウン 茶 ブラウン FT1001B クラブライン 小銭入れなし 札入れ
【中古】Dunhill ダンヒル レザー 二つ折り 長財布 札入れ - ブラウン gy
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未使用 dunhill ダンヒル レザー二つ折り財布 ネイビー 箱カード付き-
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財布 2つ折り財布 dunhill ネイビー イエローダンヒル
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