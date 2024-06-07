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Dior homme/ブラックタイ/長財布 カードケース セット
商品番号 S70300198676
商品名

Dior homme/ブラックタイ/長財布 カードケース セット
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 10,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディオールの大人気シリーズ。ラウンドジップの長財布とカードケースのセットになります。⚠️注意⚠️長財布ほラウンドジップ部分が破損しておりますので、購入後お直しが必要であります事ご了承頂き、ご入札をお願い致します。柄・デザイン···ストライプ柄・デザイン···無地カラー···ブラックDIORHOMMEブラックタイシリーズディオール・オムラウンドファスナー長財布【商品情報】ブランド名DIORHOMME/ディオール・オム対象メンズカラー:ブラック素材:エナメルサイズ(約)縦:10.5cm横:19.5cm奥行:2cm仕様カード入れ：数12札入れ：数2小銭入れ:数1その他ポケット：数2付属品なしディオール・オム名刺入れポケット:数5かなり前のお品ですが、使用頻度が少なく美品になります。傷、しわございます。
http://narcologia.ru/goods/flight870828.html
http://narcologia.ru/goods/navigate814130.html
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