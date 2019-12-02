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D4432-18◾️バーバリーズ ノバチェック カシミヤ100%マフラー
商品番号 Y64703641081
商品名

D4432-18◾️バーバリーズ ノバチェック カシミヤ100%マフラー
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,616 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロワー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】BURBERRYSバーバリーズ#Konokonokono出品マフラーショール　→他にも出品しております。【コンディション】■ランク《A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝使用感も少なく、不具合などはなく、これからも気持ち良くご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ベージュ■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい長さ約144ｃｍ（フリンジ含む）幅約30ｃｍ（平置きの状態）柄・デザイン...チェック素材...カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/providence651894.html
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