50s 復刻 The RODEO ベルト フルカラー ロカビリー ウエスタン

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50年代デザインをトレースして作ったカービングベルトです。50年代にあったTheRODEOBeltというものを元に作ったもので、チープなデザインはオリジナル通りです。試作品ですので、若干安くしてあります。プリントではなくカービングによるエンボス加工で、型押しではなく一つ一つ手作りで制作されています。茶色をベースにし、ニッケルのパーツを使った仕様です。ベルト幅は3.7cm、厚は4mmほど。ベルト穴の中心からバックル端まで89cm程です。7つ穴のベルトですので、実際に使用する場合は87cm～91cmの範囲です。お手持ちのベルトと比較してみてください。天然繊維を使った手作りなので、多少の傷、汚れなどはご了承ください。特殊バックルやサイズで希望などがありましたら伺います。https://jp.mercari.com/item/m82685283547こちらへどうぞ。TattooバイカーhotrodgradhandグラッドハンドAttlactionsアトラクションズグルービンハイドライボーンズグットロッキンクリームソーダクッシュマンオルゲイユダッパーズダリーズ