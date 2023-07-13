最終価格Palm Angels 半袖Tシャツ ベア ロゴ パームエンジェルス

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・「PalmAngelsTeddyBeartee ベア クマ ぬいぐるみ」・ブランド：パームエンジェルス・色柄：黒（ブラック）・素材：綿１００％・状態：新品未使用♣サイズ：XL身丈76cm 身幅58cm 肩幅54cm 袖丈22cm※多少の誤差は、ご容赦下さいませm(__)m♣発送について送料は無料です。補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内には発送させて頂きますので、ご安心ください。♣購入について当方の商品はすべて即購入OKです☀トラブル防止のため購入後の返品交換等は一切受け付けておりませんので、何か気になることがありましたら購入前にコメントください！値下げ交渉等もありましたら、お気軽にお尋ね下さいませ。