【新品】シュプリーム　キャップ　Supreme CAP ブラック

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アメリカのシュプリーム正規店で購入。SupremeWashedChambraySLogo6-Panelネットでも即完売となる人気のCAPです。ピグメントダイ（顔料染め）で全体が色落ちしたような風合いに仕上げたSロゴ6パネル。カジュアルスタイルに仕上げてくれます。ブラックカラーをピグメントダイがいい風合いに仕上げていると思います！女性もオーバーサイズのTシャツなどに合わせて、可愛く被れます！▪️カラー···ブラック▪️ショップバッグはお付けしてません。▪️ステッカーを同梱致します。▪️ネコポスでの発送となります。ご理解の程、よろしくお願いします。