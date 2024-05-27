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新品未使用 nano・universe Anti Smell Vネック2枚セット
商品番号 W99631797647
商品名

新品未使用 nano・universe Anti Smell Vネック2枚セット
ブランド名 ナノユニバース
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用/特別価格/送料込み】　nano・universe　ナノ・ユニバース　AntiSmell《イヤな臭いを軽減》　Vネック　Tシャツ　2枚セット　スマート　スリム　モード　ホワイト〈素材〉コットン100％〈サイズ〉身幅52㎝肩幅44㎝　　　　　着丈66㎝そで丈22㎝ご覧頂きましてありがとうございます。2022年1月頃に購入しましたが、直近で引っ越しを考えており、断捨離の為出品しました。新品・未使用（タグ付き未使用のまま保管）ですが、素人保管ですので、ご理解頂きまして、ご購入を宜しくお願いします。《nano・universe(ナノ・ユニバース)》『嫌な臭いを防ぐエチケットTシャツ』「抗菌防臭」「消臭」など快適な機能性を兼ね揃えたTシャツ。特殊加工により、汗臭や生乾き臭などを防ぎ、部屋干しでも気にせず快適に着用頂けます。毛羽の少ないコンパクト糸をスムース編みで綺麗な表面に仕上げており、見た目も高級感のある雰囲気になっています。ナノ・ユニバース定番のベーシックなVネックTシャツです。【AntiSmellシリーズ】特殊加工を施し、抗菌防臭、制菌(制菌加工：繊維上の細菌の増殖を抑制)、消臭機能を備えたアイテム。環境に配慮した加工で廃棄しても地球に影響を与えません。
http://narcologia.ru/goods/reflector982564.html
http://narcologia.ru/goods/passionate378413.html
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