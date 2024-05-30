CHROME HEARTS　キャップ

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商品詳細
カラー...ピンク付属品等…インボイスや購入レシート、箱などは購入の際もありませんでした。フリマサイトにて購入後、被る機会がなく出品いたします。商品の状態も非常に綺麗で購入し、2回ほど被りましたが今でもとても綺麗です。シミや汚れ、ほつれなども見受けられません。正規品だと確信でき購入しております。被る機会がなく、クローゼットの中にずっと入れておくよりお譲りしたいと思っているのでお値段の交渉もできる範囲ではありますがお受けできたらなと思っております☆
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