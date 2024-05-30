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NUMBER(N)INE ナンバーナイン 07FW 大判チェックストール
商品番号 K69357621449
商品名

NUMBER(N)INE ナンバーナイン 07FW 大判チェックストール
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 8,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナンバーナイン07FWカシミア・シルク　大判チェックストール当時　ナンバーナイン正規取扱い店舗にて購入した本物です。USEDになります。クリーニング済です。色:黒×白素材:カシミア70%シルク30%タカヒロミヤシタソロイスト
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