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BAL BRAITED BELT ／BETTER (blue)
商品番号 Q67730753729
商品名

BAL BRAITED BELT ／BETTER (blue)
ブランド名 バル
特別価格 税込 3,441 円
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商品詳細

カナダのショップ＆ブランド”BETTER”とのコラボレーション企画。balanceweaerdesign時代のプロダクトでもある、ポリエステルコードを編み込んだメッシュベルトをBETTERデザインによるカラーリングで作成。【素材】ポリエステル【サイズ】長さ140cm／幅2.5cm【カラー】blue【コンビニ、ATM払いの方は、購入から24時間以内にお支払い頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。】バルBALbalanceweardesign
http://narcologia.ru/goods/seamless72029.html
http://narcologia.ru/goods/encourage984772.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox445739.html
BAL BRAITED BELT ／BETTER (blue)
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BAL BRAITED BELT ／BETTER (blue)
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