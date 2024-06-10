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- 【龍空】中日ドラゴンズbbm23 ESPERANZA シリ50 ジャージナンバー
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球中日ドラゴンズ 2023ベースボールカード（ベースボールマガジン社発行）50枚限定龍空選手のESPERANZAシリ45/50のジャージナンバーカードとなります。開封後、すぐにスリーブに入れ暗所にて保管しておりますが、素人保管のためご了承ください。料金相談ございましたらコメント欄にお願いいたします！#BBM#中日ドラゴンズ#中日#ドラゴンズ#ベースボールカード#土田#龍空#45#Esperanza#ジャージカード#インサートカード#EPOCH#Tops#野球カード
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