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【龍空】中日ドラゴンズbbm23 ESPERANZA シリ50 ジャージナンバー
商品番号 F46286813262
商品名

【龍空】中日ドラゴンズbbm23 ESPERANZA シリ50 ジャージナンバー
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球中日ドラゴンズ　2023ベースボールカード（ベースボールマガジン社発行）50枚限定龍空選手のESPERANZAシリ45/50のジャージナンバーカードとなります。開封後、すぐにスリーブに入れ暗所にて保管しておりますが、素人保管のためご了承ください。料金相談ございましたらコメント欄にお願いいたします！#BBM#中日ドラゴンズ#中日#ドラゴンズ#ベースボールカード#土田#龍空#45#Esperanza#ジャージカード#インサートカード#EPOCH#Tops#野球カード
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