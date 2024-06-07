90s ヴィンテージ　ムエタイ　サンフランシスコ　tシャツ アメリカ製

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90年代 サンフランシスコ ムエタイ tシャツヘインズ ビーフィーボディ色ブラック上質のmedeinusaコットン生地で肉厚に仕上げられていて裾、袖口共にシングルステッチ仕様で随所にビンテージの仕様を感じらる1着です。数回着用してクリーニングしてストックしておりました。とても良い状態です！また、アメリカンポップアートやバスキア、ピカソ、エッシャー、ゴッホなどアート作品がお好きな方、是非。サイズ実寸着丈73㎝身幅56㎝となります。素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。また、中古品の為完璧を求める方はご遠慮下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬ユナイテッドアローズシップスビームストゥモローランドロンハーマンエストネーションドーバーストリートマーケット