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【正規購入品】フェラガモ　長財布
商品番号 R48329641807
商品名

【正規購入品】フェラガモ　長財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年、福屋本店(広島の百貨店)で購入。数回使用した程度です。ファスナーと接触する部分が、少しへこみになっています。気にならない程度の、小さなキズがありますが、きれいな状態です。購入時の袋、箱もおつけします。(あくまで、おまけですので、袋、箱の状態に関するクレームはお受けできません)すり替え防止のため、返品は不可です。
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