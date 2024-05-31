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NIKE 00s y2k ジェットキャップ　ロングビル　ナイロン　シルバー　刺繍
商品番号 A47163705092
商品名

NIKE 00s y2k ジェットキャップ　ロングビル　ナイロン　シルバー　刺繍
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます(^。^)出品しているものをこちらのハッシュタグからご覧ください！#おつねのクローゼット　　#おつねのキャップフォロワー様は全品５％割引き（一部対象外あり）【割引き情報はプロフィール欄から】》》》ブランド《《《NIKEナイキ》》》カラー《《《テックシルバー　》》》サイズ《《《フリーサイズ　アジャスターツバ長9cm》》》状態《《《【Ａ】美品N新品S未使用品Aダメージや使用感がほぼない商品B多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品C使用感があり、多少傷や汚れがある商品D使用感があり、大きな傷や汚れがある商品》》》商品説明《《《NIKE00sy2kジェットキャップ　ナイロン　シルバー　刺繍ロゴ00sに発売されたジェットキャップ。techアイテムで人気のシルバー。techアイテムがトレンドになっている今、ナイロンジェットキャップが流行しています。一般的なキャップと比べてツバが長めのロングビルキャップです。・00sy2k90s・tech・archive・clima-fit・ロングビルキャップ・刺繍ロゴ・テックシルバーご質問等お気軽にどうぞ！
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