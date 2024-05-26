スタッズベルト　ヴィンテージ

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商品詳細
25年ほど前に購入したスタッズベルトです。ブランドは不明です。バックルは交換して使用してました。￼ベルトを通して穴にすぐ引っ掛けるタイプなので着脱が楽です。長さは95センチの4センチになります。スタッズの取れ等ありますが味があっていいと思いますが神経質な方は購入をご遠慮ください。ウルフズヘッド風でかっこいいベルトです。よろしくお願いします。
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