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兵士のベルト。 本物の革。 ビンテージ。 ソビエト連邦
商品番号 M30068084501
商品名

兵士のベルト。 本物の革。 ビンテージ。 ソビエト連邦
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材···本革このベルトで私の父と弟はソビエト軍に仕えました。ベルトの長さ1メートル。ビンテージ・スタイル。1990ベルト。銅1960。
http://narcologia.ru/goods/choice538785.html
http://narcologia.ru/goods/mythic77535.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate494848.html
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