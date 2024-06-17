兵士のベルト。 本物の革。 ビンテージ。 ソビエト連邦

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商品詳細
カラー···ブラウン素材···本革このベルトで私の父と弟はソビエト軍に仕えました。ベルトの長さ1メートル。ビンテージ・スタイル。1990ベルト。銅1960。
http://narcologia.ru/goods/choice538785.html
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