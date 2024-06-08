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限定品 サンローラン NEWERAコラボ　キャップ エクリュ
商品番号 M49772166939
商品名

限定品 サンローラン NEWERAコラボ　キャップ エクリュ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラとのコラボレーションによるYSLモノグラム・エンボイダード・キャップ海外の正規店購入品新品未使用です。メルカリにて先日購入しましたが同じ商品を頂いた為出品致します13500円で購入しましたが少しお安くお譲りします。サイズ...フリーサイズサイズはバックのアジャスターで調整可能です。約56cm～約60cm対応です。男女問わずご使用いただけます付属品箱はございません。ご理解いただけるのみお願い致します。
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