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【箱　保存袋　購入日カードつき】ロエベ ネイビーブルー折り財布
商品番号 O56704988884
商品名

【箱　保存袋　購入日カードつき】ロエベ ネイビーブルー折り財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪急梅田本店で購入致しました。6万くらいしたと思います。3年半ほど使用しました。使用感はありますが、まだまだ使っていただける状態です。購入日の日付の入っているカードは名前の記入がある為名前の部分のみはさみで切り抜きさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/recycling385414.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose45440.html
http://narcologia.ru/goods/assessor524503.html
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