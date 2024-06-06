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【未使用タグ付き】バーバリーズ マフラー ノバチェック ウール メンズ ブラック
商品番号 R29811581613
商品名

【未使用タグ付き】バーバリーズ マフラー ノバチェック ウール メンズ ブラック
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Burberrysウールマフラービジネスでも私服でも使用可能な落ち着いたノバチェックです。【状態】タグ付きの未使用品です。特に汚れ等見あたりません。素人保管ですので、完全な新品をお求めの場合はご購入をお控えください。【カラー】ブラック黒(チェック：水色、赤)【サイズ】長さ：147cm幅：30.5【素材】ウール100%日本流通自主管理協会加盟店にて鑑定済みの正規品即購入歓迎値段交渉お気軽にどうぞ。宜しくお願い致します。ノヴァチェックバーバリーチェックビジネススーツフォーマルカジュアル
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