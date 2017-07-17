美品モヘアマフラー ロング グリーン シャギー kolor 日本製

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ご覧下さいまして、誠にありがとうございます♪★即購入OKです。●アイテムモヘア モヘヤマフラーロング美品 グリーンシャギーkolor日本製 無地長さがしっかりとあるマフラーです。毛足が長めのモヘア混なので見た目も含めて暖かいです♪ユニセックスです。●サイズ27×198平置きにて、商品の外側を素人が採寸したサイズです。多少の誤差はご了承ください●状態目立つような汚れやダメージはありませんがあくまでも中古品なので気にされる方はお控えください。●カラーグリーン 緑●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事や育児の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。