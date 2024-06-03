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POPULAR POISON バンダナ ギャング マリリンモンロー Tシャツ L
商品番号 V44933123573
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POPULAR POISON バンダナ ギャング マリリンモンロー Tシャツ L
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,300 円
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商品詳細

\u003c#PO_182\u003e➡️フォロー割フォローして下さった方には、表示価格より【500円引き】させて頂きます♪必ずご購入前にコメント欄で「フォローしました！」とお知らせ下さい₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎⚠️トラブル防止のため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！#古着屋Potty❁❁┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄【ブランド】　POPULARPOISON／ポピュラーポイズン【サイズ】　サイズ表記L【平置き実寸(cm)】　着丈71.0　肩幅53.0　身幅56.0　袖丈19.0　【素材】　COTTON100%【色】　BLUE／ブルー【Bランク】　A→使用感がほとんどなく、状態の良いUSED　B→使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない　C→使用感があり、汚れやシミが目立つ　D→使用感があり、大きな汚れや破れあり✰✰┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄○ポイント○アメリカのsexシンボル“マリリンモンロー”が口元にバンダナを巻いたギャングスタイルのギャップが◎Tシャツの色も経年でしか出てこないブルーのくすみ具合がちょうどいい。USEDのため多少の使用感がありますが状態も良く、まだまだ着用していただけます！一点物のため再入荷はございません。お早めにご検討ください。✰✰┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄他にも出品していますのでぜひご覧ください。#古着屋Potty_Tシャツ一覧⬆⬆タップで一覧ページが見れます！
http://narcologia.ru/goods/recommended481890.html
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