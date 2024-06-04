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cune キューン 中綿 マフラー 表裏両方モデル 新品
商品番号 Y22674567941
商品名

cune キューン 中綿 マフラー 表裏両方モデル 新品
ブランド名 キューン
特別価格 税込 8,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cuneキューンうさぎ中綿マフラー首巻表裏両方使用可能モデル新品タグ付属ありです。タフタ素材を使用した中綿入りのマフラー。ふんわりとしていて軽くて暖かいです。表と裏で生地を配色にしておりどちらの向きでも使用することが可能になっています。実寸タテ18ヨコ98閲覧いただいた購入予定者様にお得情報当方フォロワー様限定でお得な”割引”とおまけ特典配布を行なっていますご購入の際にはプロフィール欄のご確認をよろしくお願い致します！キューンを他にも多数出品中です！よろしかったらこちらからご覧くださいませ！#もーものキューン#もーものマフラーその他全商品はこちらからどうぞ！#服のもーも1点価格です正規店購入品です。【特徴】カジュアルアメカジユニセックス　レディース　メンズかわいいかっこいいデッドストック　レア　希少　古着男子　古着女子#ユニセックス#古着男子#古着女子#アメカジ#カジュアル#レア　#希少#かわいい#かっこいい※こちらの画面を購入＝プロフ記載事項全て同意となりますので必ずプロフご確認の上購入よろしくお願いします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー
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