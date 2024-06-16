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ヴィンテージ 90's コーデュロイキャップ クリスタル山 観光地ロゴ USA
商品番号 N65811696541
商品名

ヴィンテージ 90's コーデュロイキャップ クリスタル山 観光地ロゴ USA
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、アメリカに旅行に行った際に、今は無きimperialheadwearというお店で記念に購入したものです。crystalmountainとは、アメリカ合衆国の山の名前です。もう閉業していて、大変希少なものとなっております。これから秋服を買う方、たくさんいらっしゃると思いますが、コーデュロイのキャップによりコーディネートの幅が広がると思います！！他にも観光地ロゴキャップを多数出品しておりますので、よろしければご覧ください！☺️#古着#コーデュロイキャップ#USA#ヴィンテージ#アメリカ
http://narcologia.ru/goods/symmetric390245.html
http://narcologia.ru/goods/Addict404018.html
http://narcologia.ru/goods/procurement55433.html
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