90s ビンテージ アニマル ヤモリ Tシャツ アート 動物 Tシャツ ゴッホ ...

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ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ★プロフィール一読お願いします★ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ●サイズ表記L【着丈】66【身幅】53※あくまで素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。★状態★多少の使用感、小傷※古着、ヴィンテージ品故、使用感等あるものもございます。画像をご確認いただき、古着にご理解頂けない方、神経質な方のご購入はお控え下さい。○他にもUSAビンテージ、Tシャツetc...販売中です。ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ90年代、90s#古着#90s#80s#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#USED