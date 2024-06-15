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トートバッグ スローガン テテ テヒョン BTS BT21 tinytan V
商品番号 E82896205166
商品名

トートバッグ スローガン テテ テヒョン BTS BT21 tinytan V
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他の出品物とまとめ買いで送料分お値引可能です☆彡スローガンやフラッグなどを入れられるトートバッグになります。※お写真1.2枚目は参考画像ですが、似たようなものがありましたのでお写真4枚目のスローガンとぬいぐるみキーホルダーを付けさせて頂きます(*^^*)！※トートバッグは海外製品の為か、作りが雑でほつれや折れ線が入ってしまっている(お写真7枚目)のと、スローガンは目立つような大きなものはありませんが、見る角度によっては、染み？汚れのようなもの(お写真8～10枚目)が所々ありますので、気になる方は御遠慮くださいm(__)m※壊れるものではないので、プチプチ等はなしの水濡れ防止のみで、折り曲げて多少ぎゅっと圧縮しての発送をさせて頂きます。BTSBT21tinytanテテテヒョンTATAVトートバッグスローガンキーホルダーぬいぐるみグッズセット痛バ痛バッグrmjinsugaj-hopejiminJUNGKOOKkoyarjSHOOKYCHIMMYmangCOOKY
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