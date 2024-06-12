コーチ　新品　リバーシブル　シグネチャー　シルバーバックル　メンズベルト

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ご覧いただき、誠にありがとうございます。COACHのお洒落なメンズベルトです！プレゼント、又は自身にご褒美に♪サイズ：全長118cm幅3.6cm（穴5箇所） ※未加工で長さはカット調整可能です。(ウエスト最大約116cm程度まで対応可能)※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。新品正規品 COACHコーチ メンズ用ベルト状 態：新品・未使用付属品コーチ専用BOXCOACH専用BOX(※若干のキズ、スレ、薄い汚れなどが見受けられる場合がございます。)※こちらは間違いなく新品で購入しておりますが、レザー・金属製品にありがちな多少のスレ、小傷、凹みなど見られる場合があります。※傷、汚れなどある場合はできる限り写真や文章で説明致しますが、見落としもございますので、神経質な方は入札をご遠慮ください。※撮影時の光の加減や、ご覧いただいております環境によりましても実物の色と違って見える場合もあります。※こちらの商品はアメリカ本土ジョージア州の(NorthGeorgiaPremiumOutlets)800GA-400S,Dawsonville,GA30534から直接買い付けた正規の商品で本物です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ。#コーチ#COACH#COACHベルト#コーチベルト#結婚式ベルト#プレゼント#誕生日プレゼント#社会人#ビジネス#ビジネス用ベルト