《Dominique France》スリークラウン 西洋騎士ネクタイ

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♡おまとめ買い割引、5％OFF♡フォロー割引、2000円以上100円OFF※割引利用はコメントお願いします!♡不定期のSALE等は他の割引きとの併用不可です♡即購入も大歓迎です☺︎---------------------------------------------◆商品説明◯ブランドドミニクフランスDominiqueFrance◯サイズ大剣先:8.5cm小剣先:5cm◯色ネイビー◯状態目立つ傷や汚れなし大剣小剣目立たない汚れあり。商品写真のお色は撮影時の光の具合などで多少の違いがございます。ご了承下さいませ。⚠平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。⚠当店の商品は古着を中心に扱っております。そのため、汚れ、破損等が見られる場合がございますのでご了承ください。※商品の詳細については、写真最後に採寸表がございますので必ずご確認ください。⚠発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。ゆうゆうメルカリ便⇆らくらくメルカリ便に変更する可能性もあります。ご不明点があればお気軽にお問い合わせ下さいませ♪長々と目を通していただきありがとうございました。˚°ºᵒ•♡•ᵒº°˚♡°ºᵒ•♡•ᵒº°˚♡°ºᵒ•♡•ᵒº°˚♡全ての商品はこちらから→【#hoppeitem】˚°ºᵒ•♡•ᵒº°˚♡°ºᵒ•♡•ᵒº°˚♡°ºᵒ•♡•ᵒº°˚♡他にも当店では、小さいサイズから大きいサイズ、ヴィンテージ・メンズ・レディース・tシャツ・セーター・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・今っぽ・ジェンダーレス・ビッグロゴ・海外ガール・Y2K・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツなど幅広く取り扱いしております♡005hi