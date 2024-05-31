♠️革　長財布　『雷神』レザークラフト

○長財布○外装…ヌメ革『雷神』○内装…牛革 サドルレザー ブラック○カ一ドポケット 10枚 長ポケット 2小銭入れ（ファスナー） 札入れ ○ドロップハンドル付○重さ 254㌘○オ一ルハンドメイド○制作 2017年



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