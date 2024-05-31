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♠️革　長財布　『雷神』レザークラフト
商品番号 V72558347985
商品名

♠️革　長財布　『雷神』レザークラフト
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○長財布○外装…ヌメ革『雷神』○内装…牛革　サドルレザー　ブラック○カ一ドポケット　10枚　　長ポケット　2小銭入れ（ファスナー）　札入れ　　○ドロップハンドル付○重さ　254㌘○オ一ルハンドメイド○制作　2017年
http://narcologia.ru/goods/approximate140220.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate609348.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney655549.html

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