♠️革　長財布　『雷神』レザークラフト

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商品詳細
○長財布○外装…ヌメ革『雷神』○内装…牛革 サドルレザー ブラック○カ一ドポケット 10枚 長ポケット 2小銭入れ（ファスナー） 札入れ ○ドロップハンドル付○重さ 254㌘○オ一ルハンドメイド○制作 2017年
http://narcologia.ru/goods/approximate140220.html
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http://narcologia.ru/goods/Sydney655549.html
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