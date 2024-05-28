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定価15400円マッキントッシュロンドン新品タグ付アルパカ100％マフラー
商品番号 D45044610587
商品名

定価15400円マッキントッシュロンドン新品タグ付アルパカ100％マフラー
ブランド名 マッキントッシュロンドン
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価15400円マッキントッシュロンドンmackintosh新品タグ付アルパカ100％マフラー無地オフホワイト白ベージュ(qz12792)マッキントッシュロンドンmackintoshのマフラーです●新品タグ付のペルー製です（写真3参照）●貴重なアルパカ100％素材なので暖かさしなやかさは断トツです素材：　アルパカ100％色：　オフホワイト白ベージュ200X70cmマッキントッシュロンドンは英国を代表するアウターウェアブランド、MACKINTOSHのメインラインとしてオーセンティックなコレクションをトータルで提案。アウターウェアだけでなく、英国のトラッドテイストに基づきながらもシンプルで上質な日常のあらゆるシーンにフィットするコレクションです。柄・デザイン...無地カラー...ホワイト
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