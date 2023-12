【NUMBER　NINE】ナンバー ナイン ダメージ 加工 Tシャツ 半袖 L

✔️即日配送!✔️不定期でコメント欄へお得な情報発信します!! いいね!は必須!!!⭐️古着は一期一会で、コンディションのことを考えると、ほぼほぼ一点物になります。⭐️他の販売アプリでも販売していますので、売れてしまう場合があります。一期一会を大切にして後悔の無いように、お早めに御購入ください。◉ブランドNUMBERNINEナンバーナイン◉カラー/ブラック黒(色は映りの具合などにより多少の違いはあります)◉サイズ/約L【平置き寸法】 着丈…69 身幅…58 肩幅...55 袖丈...23*若干の誤差はご了承下さい*◉商品説明【NUMBER NINE】ナンバーナインダメージ加工Tシャツです中心部分に穴が空いていて、特徴的なデザインになっています◉状態目立った傷や汚れ無く、綺麗な状態です!!◉商品管理番号 A-51⚠️注意事項⚠️●ご購入後のクレーム対応しかねますので状態や価格などしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。●保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい。●確認は人間がおこなってる為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。●商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。●不明な点がありましたらお気軽にご質問下さい。最後まで閲覧頂きありがとうございます♪



