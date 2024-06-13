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ポールスミス 二つ折り財布 ビルフォールドウォレット ミニクーパー
商品番号 A55477362832
商品名

ポールスミス 二つ折り財布 ビルフォールドウォレット ミニクーパー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品を購入しましたが、数回のみの使用で使用機会が少なかったので出品致します。革の特性上、表面に微細な擦り傷がございます。また、付属の箱はございませんので、予めご容赦下さい。財布形：二つ折り外側：ブラック内側：カープリント素材：レザー(牛革)小銭入れ付き、ガード4枚、札入れ2つ中古品にご理解頂ける方はお願い致します。即購入OKです！
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