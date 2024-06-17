DIDO2つ折り財布新品

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商品詳細
DIDO2つ折り財布。新品未使用。カラーは紺色。光沢あり。色合いは3枚目と4枚目が近い色だと思います。サイズ約。横12㌢。高さ9.5㌢。幅2㌢。チャック付き小銭いれ。カード入れ10か所。箱に入れて宅配便コンパクトで発送します。
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