YAMAHA ヤマハ ピッコロ YPC-62 グラナディラ

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商品詳細
YAMAHAヤマハピッコロYPC-62プロフェッショナルモデル主管/頭部管:グラナディラキィのメッキ剥がれ等全体的に使用感が見受けられます。キィ動作には問題ありません。頭部管のジョイントが外れていた為、先月修理に出してあります。タンポ交換はしてませんが音出し可能でした。現状品の為返品交換不可となります。練習用にいかがですか?種類···ピッコロ
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