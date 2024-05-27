AV-P25RMK2

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商品詳細
電源分配器AV-P25RMK2本体のみ十年前くらいから自宅に保管されていたものです。通電、給電は確認済み。あくまで中古品になりますので、神経質な方のご購入はお控えください。#帰省による断捨離
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