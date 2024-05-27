【新品未使用】ルイヴィトン☆ 草間彌生☆インフィニティドット

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商品詳細
LV×YKジッピーウォレット・ヴェルティカル日本限定のインフィニティドットの長財布です。完売品で大変希少なお品です。発売後に購入を決めたため、VIP枠でも購入できなかったのですが、僅かに入荷したオンラインで予約購入しました。オンライン購入のため、店舗よりしっかりした紙の購入証明もございます。ショッパー含め、全て付属いたします。使用しようか迷っていましたが、別の長財布を購入したため、こちらはお譲りいたします。到着後、実物確認はしましたが、すぐに保管いたしました。実物の方がカッコイイお品です！！ご検討の程どうぞよろしくお願いいたします(^-^)草間彌生コラボLV×YKジッピー・ウォレットカラー···ブラック柄・デザイン···ドット財布形···長財布素材···本革
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