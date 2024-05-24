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キムタク　私物　RATS　 WAY OF LIFE　コーデュロイ　キャップ
商品番号 K59779770433
商品名

キムタク　私物　RATS　 WAY OF LIFE　コーデュロイ　キャップ
ブランド名 ラッツ
特別価格 税込 6,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RATS/CORDUROYCAP\"WAYOFLIFE\"ラッツコーデュロイキャップです。木村拓哉さんが私物で同型同色を着用されておられます。数回着用、多少使用感ございますが美品です。カラー：Blackサイズ：フリーすぐに受け取りご連絡していただける方のみご購入お願い致しますm(__)m
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