DIOR HOMME ディオールオム パイソン 長財布

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商品詳細
DiorHOMMEディオールオムDIORHOMMEパイソンレザーロングウォレット長財布財布黒系品番:2PYBC002PYTLongWallet縦：8センチ横：9センチカード収納16枚2010年ディオール表参道店にて約10万円で購入角スレ、折返し部側面ヒビ割れあり
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