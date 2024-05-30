LANVIN collection 長財布 未使用 タグ付き ブランド

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商品詳細
カラー...パープルグラデーション柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布全面にロゴです未使用です元箱はございません希少色ランバンラウンドファスナー画像よりやや明るめのパープルかと思います総ロゴの珍しいお財布です長いことスナップ式にこだわっていましたがスナップが弱くなりますのでラウンドが長く使えるかと思いますファスナーもスムーズですメンズレディース最終値下げ
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