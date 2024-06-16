油彩 油絵 風景画 額縁付き サイン有り 作者不詳 Ｆ6サイズ



お気に入り】 風景画 油彩 作者不詳 サイン有り Ｆ6 絵画/タペストリ ...



260 絵画 油彩 油絵 風景画 作者不明 額装 額縁付き 在庫処分送料無料 ...



絵画 作者不詳 サイン有 油彩5号 風景画 美情景 逸品 L118 人気ブラドン



絵画 作者不詳 サイン有 油彩4号 風景画 逸品 K174 smcint.com



児玉幸雄 油彩画 F6号 肉筆 油絵 絵画 サイン有 額縁 額装-



大流行中！ 風景画 F6サイズ 真作 作者不明 海 船 絵画 自然 美術品 ...



絵画 作者不詳 サイン有 日本画10号 風景画 逸品 K85-



絵画 作者不詳 サイン有 日本画10号 風景画 逸品 K85-



絵画 油絵 作者不詳 サイン入り 肉筆油絵 上高地 F6 ...



☆絵画☆作者不詳 サイン有 油彩3号 静物画☆J130 | labiela.com



フレーム付絵画 油絵 風景画 Ｆ10サイズ サイン入り 作者不詳 - 絵画 ...



絵画 作者不詳 サイン有 油彩6号（板にキャンバス地） 風景画 人気作 ...



F6号 手描き油彩画 山下清【両国の花火】額縁 サイン 落款 共シール ...



絵画 油絵 作者不詳 サイン入り 肉筆油絵 上高地 F6 ...



新作通販 額縁 油絵 風景画 作者不明 サイン有り regio-food.pl

メルカリ以外は出品していません。詐欺にご注意下さい。お値下げしました❣️Ｆ6サイズの風景画油絵です。サインはありますが作者不詳です。遠藤欣一と読めるのですが確かではありません。ご存知の方教えていただけると助かります。額縁サイズ56×48センチ素人採寸ですので誤差があります。落ち着いた雰囲気の絵ですのでどんな場所にも置いていただけると思います。絵画の状態などは専門知識が無い為判断しかねます。素人目で見た感じヒビワレ等は無いようです。額縁は経年劣化が見られます。写真が全てですので各自ご判断下さい。簡単に拭きましたが汚れ残り等ご了承下さい。自宅保管品ですので神経質な方完璧主義な方はご遠慮下さい。ご質問等ございましたらコメント欄にてお願いします。他にも色々出品しています。よろしければご覧ください。