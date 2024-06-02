PORTER ポーターカレントロングウォレット 長財布 ネイビー 紺色

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★商品名PORTERポーターカレントロングウォレット長財布ネイビー紺色★状態目立つ使用感は無く、未使用に近い綺麗な状態です。その他に目立ったダメージもありません。なるべくたくさん写真を載せておりますので、ご確認ください。⚠︎状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致します。★仕様カード入れ×12札入れ×2オープンポケット×2(お札・領収書等)ファスナー式コインケース×1本体背面にオープンポケット×1★サイズタテ ：約9.6cmヨコ ：約19cmマチ:約2cm ※平置き実寸 ※多少の誤差はご了承ください。★カラーネイビー★素材表…牛ステア(コンビネーションなめし)(エンボス加工)内装…ナイロンジャガード(アクリルコーティング)★付属品無し★購入先大手リユースショップ★配送ゆうパケットポストでの発送を予定しています。★返品等は受け付けておりませんので、ご了承願いますm(__)mカラー···ネイビー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革