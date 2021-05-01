WILDSWANS TONGUE フルグレインブライドル　ロンドンカラー

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商品詳細
WILDSWANSTONGUEフルグレインブライドルレザー即完売品のロンドンカラーです。美品です。出品にあたりcollonil1909supremeクリームでオイルアップしてます。 ラストクロップスワイルドスワンズレッドムーンビルウォールレザークロムハーツファニーピーナッツカンパニーグラッドハンドポーターサドルレザーブライドルレザーシェルコードバントラッカーウォレット
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WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Tongue（タング）マルチコインケース
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