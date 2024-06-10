amiibo リンク ゼルダの伝説 ウルフリンク スカイウォードソード　アミーボ

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コレクション整理の為、出品致しました。。amiiboゼルダの伝説ウルフリンクスカイウォードソードリンクセットでの出品になります。店頭に並んでいた商品の為、パッケージの細かい傷など気にされる方はご購入をお控えいただけたらと思います。。最後まで迅速かつ丁寧な梱包及び対応を心がけております。パッケージのままプチプチでくるんで箱に梱包後、ゆうパックにて配送します。何卒よろしくお願いします。