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フィルソン　カードケース
商品番号 V97690773445
商品名

フィルソン　カードケース
ブランド名 フィルソン
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】フィルソン　カードケース素材：牛革、布カラー：ダークブラウン×ダークグリーンサイズ：高さ7.5cm幅10cmマチ1.5cm20年ほど前に購入しタンスで眠ってました。新品未使用の美品です。よろしくお願いします。
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