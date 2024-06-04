フィルソン　カードケース

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商品詳細
【新品未使用】フィルソン カードケース素材：牛革、布カラー：ダークブラウン×ダークグリーンサイズ：高さ7.5cm幅10cmマチ1.5cm20年ほど前に購入しタンスで眠ってました。新品未使用の美品です。よろしくお願いします。
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