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【匿名配送】新品！オリジナル商品！ブリンブリン69 ジルコニアネックレスMIX
商品番号 C80993118640
商品名

【匿名配送】新品！オリジナル商品！ブリンブリン69 ジルコニアネックレスMIX
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,549 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品！！未使用品！！送料無料！！！チェーンがシルバーとゴールドのMIXです。当ショップ完全オリジナル商品となります。●コメント欄にて①トップ69の色②チェーンのサイズ　長さ③留め具の色をお申し付けください^-^ストリート系、HIPHOP好きな方、是非♪重量感があり、超ゴージャス⭐︎かなりイカツイです！！AAAクラスのCZジルコニアが使われとってもゴージャスでキレイなブリンブリンのペンダントです。チェーンもジルコニア喜平でギラギラ、存在感は抜群です⭐︎⭐︎サイズ⭐︎トップ3.5cm×3.5cmチェーンジルコニア喜平40cm45cm＋500円50cm＋1000円その他のサイズ相談乗ります。⭐︎カラー⭐︎シルバーゴールド　MIXプチプチ封筒に入れて、らくらくメルカリ便ネコポスで配送致します。海外輸入ネックレス系、多数出品しております。Shop内まとめ買いして頂ければ、心ばかりお値引き致します。よろしくお願い致します。#コロ助Shopネックレスブリンブリンストリートピープスヒップホップ韓国ファッションダンスラッパーラップシルバーバークセサリーサブストleetチェーンスケボーNIKESUPREMESTUSSYOFFWHITEHIPHOP90sJSBRAPTEEYEEZYNORTHFACEADIDASKOHHBADHOPSWAYNOIRELVIRABIGBANGAVALANCHEDEATHsavagelilpeepakROWnipseycomptonDPGNWALILPUMPカイカイキキ村上隆7575テンタシオン　xxxtentacion69エミネム　HIPHOP好きな方ぜひ！！
http://narcologia.ru/goods/ramshackle927166.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect421370.html
http://narcologia.ru/goods/response119942.html

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