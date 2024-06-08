TWICE Hare Hare チョンサ　B バッグチャーム　ハレハレ

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商品詳細
1004＜CHEONSA＞BAGCHARM【B】/TWICE『HareHare』チョンサ Bです˖♡サナちゃんが付けていたのと同じデザインです！ハレハレのフォトカード＋888円で同梱可能です◎画像2〜10の右側、11〜19参考画像フォトカードケースや他商品、他のグッズとおまとめで割引させて頂きます☺︎【2点以上はコメントではなくおまとめ依頼をお願いします】新品未開封、未使用複数点の場合同梱いたします໒꒱値下げ不可都内、埼玉手渡し割引◎ゆうゆうメルカリ便など、ご指定の発送方法＋送料で対応可能です(﹡ˆᴗˆ﹡)当方のTWICEグッズはこちらのタグでご覧いただけますʚ♥ɞ#jagarico__TWICE#jagarico_TWICE♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*NAVELYナブリーJEONGVELYジョンブリーMOVELYモブリーSAVELYサブリーJIVELYジブリーMIVELYミブリーDAVELYダブリーCHAENGVELYチェンブリーTZUVELYツブリーTWICEONCEナヨンNAYEON나연ジョンヨンJEONGYEON정연モモMOMO모모サナSANA사나ジヒョJIHYO지효ミナMINA미나ダヒョンDAHYUN다현チェヨンCHAEYOUNG채영ツウィTZUYU쯔위twicetwicelllLIVETシャツワールドツアーファンミーティングワンスデイワンスデーファンミラブリーバックチャームREADYTOBEレディトゥビーreadytobereadytobeスタジアムライブ味の素スタジアムharehare晴れてるてる坊主バッグチャームてるてるチャーム
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