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ノースフェイス　パープルレーベル　NN8257N
商品番号 E25840768212
商品名

ノースフェイス　パープルレーベル　NN8257N
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEPURPLELABELLightweightTwillMountainDownGlove（ライトウェイトツイルマウンテンダウングローブ）色：Black定価：￥14,300ー状態ー2回ほど使用のものを購入しましたが、使う機会がないため出品します。美品です。タグがないので正確なサイズはわかりませんが、おそらくＭサイズです。ー公式サイトよりー・ライトウェイトツイルを使用したマウンテンダウングローブ・たて糸にコットン、よこ糸にリサイクルポリエステル中空糸を使用した素材・天然繊維の表情を持ちながら、よこ糸に中空糸を採用することで軽い風合いが特徴・環境に配慮したフッ素系化学薬品を使用しないPFCフリーのはっ水加工・裏地には起毛トリコット生地を使用・操作性のあるフィンガーレスグローブとして使用できるようにデザイン・中わたの光電子ダウンは人の体からでている遠赤外線(体温)を輻射して、体に戻すことで自然な温かさをキープ・左手の甲にTHENORTHFACEロゴ刺繍・取り外し可能なリーシュコード付き
http://narcologia.ru/goods/troupe717511.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture323041.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild966152.html
ノースフェイス　パープルレーベル　NN8257N
THE NORTH FACE PURPLE LABEL - Lightweight Twill Mountain Down Glove(, NN8257N)正規取扱商品 - Sheth Online Store - シスオンラインストア
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THE NORTH FACE PURPLE LABEL
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