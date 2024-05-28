Raf simons スケルトンブレスレット

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ご覧頂きありがとうございます。カラー：シルバー付属品完備手の骨を型取ったスケルトンブレスレット。2021年秋冬コレクションのランウェイ上でモデルたちの袖口を彩っており、発表時から注目を集めていました。骸骨に手首を掴まれているかのようなユニークなデザインと、シルバー素材が醸し出すラグジュアリーな雰囲気が目を引きます。親指の骨の付け根と手の甲の付け根部分に蝶番を用いており、手首を覆うような大ぶりのつくりはコーディネートに抜群のインパクトを与えてくれます。