NAPAPIJRI 帽子

NAPAPIJRI帽子カラー...オレンジサイズ(直径21C)後部伸縮 調整可能コットン 100%韓国製洗濯手洗可能タンブラー乾燥はお避け下さい。 NAPAPIJRIは、ノルウェーの国旗が使用されており、イタリアファッションでありながら、フィンランドを思い起こさせるような元々アウトドアブランドです。 帽子の前側には、ノルウェー国旗などのワッペンがついており、後部は、革ベルトでの調整式です。(写真１枚目～２枚目掲載)帽子の前側つばの左右にスレがありますが、購入当時から、わざとそのようなデザインにしてる帽子です。(写真5枚目～６枚目) 郵送の際は、コンパクトにスリム化した梱包とさせて頂きますので、ご理解の程お願いいたします。



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