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- 《2-3日でお届け》新品【MAISON KITSUNE】 ビーニー ニット帽
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商品詳細
MAISONKITSUNE（メゾンキツネ）より、ニット帽のご紹介です。デザイナーのオリンピア・ル・タンによるカプセルコレクション。フロントにMaisonKitsuneのパッチが付いたウールビーニー。ユニセックスでご使用いただけます。*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*■詳細・ウールビーニー・ユニセックス・フロントにMaisonKitsuneのパッチ・デザイナーOlympiaLe-Tanによるカプセルコレクション・モロッコ製・サイズ:ユニセックス・カット：クラシック■素材メイン素材:100%ウール
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